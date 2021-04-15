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Массовый спорт

Жуков: чиновники своим примером показывают важность занятий спортом

Вице-спикер Госдумы принял участие в церемонии награждения участников Спартакиады среди федеральных органов государственной власти
Вице-спикер Госдумы Александр Жуков Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Вице-спикер Госдумы Александр Жуков
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Чиновники показывают пример россиянам активными занятиями спортом. Об этом заявил на церемонии награждения участников Спартакиады среди федеральных органов государственной власти вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Сотрудники государственных органов власти, чиновники и руководители высокого уровня своим примером показывают, что надо регулярно заниматься спортом, чтобы Россия реально была спортивной страной. Это важно для здоровья и для многого другого. Очень хорошо, что чиновники принимают в этом активное участие", - сказал Жуков.

Президент России Владимир Путин в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.

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