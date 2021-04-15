Матыцин отметил работу ФМБА в восстановлении тренировочного процесса в условиях пандемии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в условиях пандемии коронавируса сумели быстро восстановить тренировочный процесс спортсменов перед международными соревнованиями. Об этом говорится в послании главы Министерства спорта РФ Олега Матыцина, которое зачитал на итоговой коллегии ФМБА за 2020 год заместитель министра спорта Одес Байсултанов.

Из-за коронавируса большинство соревнований в прошлом году было отменено или приостановлено.

"Минспорт и ФМБА связывают давние партнерские отношения. Профессиональная поддержка ФМБА в плане эффективного восстановления занимает важное место в подготовке сборных, - говорится в сообщении. - Коллектив ФМБА провел огромную работу, которая минимизировала последствия ограничений, связанных с пандемией. Благодарю всех за труд, позволивший восстановить соревновательный и тренировочный процессы и вернуть спортсменов в привычный ритм жизни".

"Наше сотрудничество позволит спортсменам выступить успешно выступить на Олимпиаде в Токио и других международных соревнованиях", - отмечается в заявлении.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.