Матыцин: спорт должен стать регулярной потребностью для всех россиян

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Занятия спортом должны стать не только лозунгом, но и регулярной потребностью для всех россиян. Об этом на церемонии награждения участников Спартакиады среди федеральных органов государственной власти заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Спорт - норма жизни. Важно, чтобы это был не только лозунг, а чтобы это стало частью нашей жизни, потребностью регулярно заниматься спортом. Спорт еще раз показал, что в непростой 2020 год люди, которые продолжали заниматься спортом, физической культурой и двигательной активностью, они легче перенесли болезнь", - сказал Матыцин.

Президент России Владимир Путин в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.