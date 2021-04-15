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Массовый спорт

Матыцин: спорт должен стать регулярной потребностью для всех россиян

Министр спорта России принял участие в церемонии награждения участников Спартакиады среди федеральных органов государственной власти

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Занятия спортом должны стать не только лозунгом, но и регулярной потребностью для всех россиян. Об этом на церемонии награждения участников Спартакиады среди федеральных органов государственной власти заявил министр спорта Олег Матыцин.

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"Спорт - норма жизни. Важно, чтобы это был не только лозунг, а чтобы это стало частью нашей жизни, потребностью регулярно заниматься спортом. Спорт еще раз показал, что в непростой 2020 год люди, которые продолжали заниматься спортом, физической культурой и двигательной активностью, они легче перенесли болезнь", - сказал Матыцин.

Президент России Владимир Путин в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.

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