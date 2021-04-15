Четыре российских пятиборца пропустят турнир в Софии из-за контакта с зараженным ковидом

Третий этап Кубка мира стартует в Софии 15 апреля полуфинальными соревнованиями у женщин. Эти соревнования имеют большое значение в процессе отбора на Олимпийские игры в Токио, как как являются рейтинговым турниром. Именно по рейтингу будут распределены как минимум по восемь олимпийских лицензий у мужчин и у женщин. Накануне старта прошло официальное тестирование на коронавирус всех заявившихся участников.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Четыре члена сборной России по современному пятиборью лишились возможности выступить на третьем этапе Кубка мира в Софии по причине того, что ранее контактировали со своим коллегой из Казахстана, зараженным коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Федерации современного пятиборья России, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Согласно заявлению Федерации современного пятиборья России, в результате тестирования было выявлено трое заразившихся: два спортсмена из Казахстана и Италии и один тренер из Эквадора. Организаторы турнира приняли решение отстранить от участия в ближайшем этапе Кубка мира 29 человек, которые находились в непосредственном контакте с больными (18 спортсменов и 11 тренеров).

Таким образом, сборная России временно лишилась четырех спортсменов и шестерых тренеров, которые ехали из аэропорта вместе со спортсменом из Казахстана. В третьем этапе Кубка мира из россиян смогут принять участие только Сергей Баранов, Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина и Аделина Ибатуллина.

В соответствии с протоколами предотвращения заражения COVID-19, принятыми Международной федерацией современного пятиборья и правительством Болгарии, всем контактировавшим с зараженными коронавирусом было предписано соблюдать режим самоизоляции и пройти тест ПЦР. Если результат ПЦР-теста будет отрицательный, отстраненные могут либо находиться в карантине в отеле до конца соревнований, либо самостоятельно принять меры для возвращения домой.

Федерация современного пятиборья России разочарована организацией болгарских этапов Кубка мира

"Федерация современного пятиборья России желает здоровья всем участниками этапа Кубка мира в Софии и выражает глубокое разочарование организацией софийских этапов Кубка мира. Напомним, что именно для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, и было принято решение провести в Софии два этапа Кубка мира подряд (7-11 апреля и 15-18 апреля). К сожалению, организаторы не сделали всего возможного, чтобы избежать возможного заражения участниками соревнований", - говорится в заявлении.

"Например, на первом этапе Кубка мира в Будапеште перевозки между объектами осуществлялись с помощью микроавтобусов, в которых ехали максимум шесть человек. Если бы в Софии поступили так же, то количество контактов с участниками турнира, сдавшими положительный тест, было бы как минимум вдвое меньше. В результате сборная России выступит в Софии неполным составом, что очень серьезно осложнит нашим спортсменам, особенно мужской команде, борьбу за олимпийские лицензии", - говорится в заявлении.

В настоящее время обладателями олимпийских лицензий являются два российских пятиборца: Александр Лифанов и Ибатуллина.

Первоначально планировалось, что в третьем этапе Кубка мира примут участие Лифанов, Максим Кузнецов, Баранов и Иван Тарасов. У женщин - Губайдуллина, Баташова, Ибатуллина и Ксения Санева.