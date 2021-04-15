Футболист "Валенсии" Черышев сообщил, что ему нужно завершить адаптацию после травмы

ТАСС, 15 апреля. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев нуждается в том, чтобы до конца адаптироваться после мышечной травмы. Комментарий Черышева приводит пресс-служба "Валенсии".

Черышев пропускал матчи "Валенсии" из-за мышечной травмы с 30 января. 4 апреля россиянин провел первую игру после повреждения в чемпионате Испании с "Кадисом" (1:2).

"Я давно хотел быть со своими товарищами по команде и помогать им. Физически мне еще нужна небольшая адаптация, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера, - сказал Черышев. - Что я вижу каждый день, так это то, что все тренируются с большим желанием и интенсивностью, чтобы получить место в составе. Тренер хочет, чтобы все играли, а иногда этого не может быть".

Черышеву 30 лет, он выступает за "Валенсию" с 2019 года. На счету полузащитника два мяча в 16 матчах нынешнего сезона.