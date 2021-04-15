Левитин: ФМБА должно координировать работу по вакцинации спортсменов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) должно выполнять работу по координации в плане вакцинации спортсменов, в том числе и из других стран. Такое мнение на итоговой коллегии агентства за 2020 год высказал помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

"Огромное спасибо вам за то, что вы не только занимались медициной, но и оказывали поддержку спортсменам. Эта деятельность заслуживает благодарности, и вопросы спорта - одно из ваших направлений, - сказал Левитин. - Практически в 2020 году спортсмены жили в условиях отсутствия турниров и соревнований, и мы не до конца понимаем накануне Олимпиады формат Игр. Тем не менее нам надо готовить наших спортсменов, и нам важны ваши мнения и рекомендации по вакцинации".

"К нам поступает очень много просьб с других континентов по вакцинации спортсменов, и ваша работа с Минздравом должна быть выстроена вертикально, чтобы мы понимали, потому что за каждым спортсменом будет допинг-контроль. Работа должна координироваться из одного центра. Было бы хорошо, если бы им [центром] было ФМБА", - добавил он.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.