"Уфу" оштрафовали на 250 тыс. рублей за поведение в социальных сетях

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" оштрафован за поведение в социальных сетях по итогам заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

7 апреля после матча четвертьфинала Бетсити - Кубка России по футболу "Ахмат" - "Уфа" (1:0) в Twitter уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой.

Клуб оштрафован на 250 тыс. рублей.

"Уфа" с 17 очками в 25 матчах занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре команда 18 апреля сыграет на выезде против московского "Спартака".