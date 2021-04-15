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Футбол в России

"Уфу" оштрафовали на 250 тыс. рублей за поведение в социальных сетях

После матча 1/4 финала Кубка России против "Ахмата" в Twitter уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" оштрафован за поведение в социальных сетях по итогам заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

7 апреля после матча четвертьфинала Бетсити - Кубка России по футболу "Ахмат" - "Уфа" (1:0) в Twitter уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой.

Клуб оштрафован на 250 тыс. рублей.

"Уфа" с 17 очками в 25 матчах занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре команда 18 апреля сыграет на выезде против московского "Спартака".

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Российский футбол
Футбол в России
"Уфа" рассматривает вопрос подачи жалобы на штраф за поведение в социальных сетях
После игры четвертьфинала Бетсити - Кубка России с "Ахматом" в Twitter уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой
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