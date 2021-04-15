Ласицкене отправила в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе в Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Мария отправила заявку в международную федерацию на получение нейтрального статуса, к которой приложила все необходимые документы, включая письма, и оплату", - сказала Назарова.