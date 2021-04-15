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Кризис в российской легкой атлетике

Ласицкене отправила в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе в Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Мария отправила заявку в международную федерацию на получение нейтрального статуса, к которой приложила все необходимые документы, включая письма, и оплату", - сказала Назарова.

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Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

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Кризис в российской легкой атлетике
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