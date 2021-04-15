УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней

ТАСС, 15 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина. Об этом сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d). РФС оказывает полное содействие в расследовании", - говорится в сообщении.

В регламенте УЕФА статья 11.2 (a) подразумевает участие или попытку участвовать в мошенничестве, активном или пассивном подкупе и/или коррупции. В статье 12.2 (a) говорится о "тех, кто действует таким образом, который может оказать незаконное или надлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества для себя или третьих лиц". В статье 12.2 (d) говорится о связи с деятельностью, направленной на оказание влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход и/или результат матча или соревнования.