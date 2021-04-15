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Порядка 700 детей со всей России примут участие в соревновании по дзюдо в Астрахани

Соревнования пройдут с 17 по 19 апреля

АСТРАХАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Всероссийский трехдневный этап детской лиги "Локо дзюдо" (РФСО "Локомотив") пройдет в Астрахани с участием 700 детей, в качестве приглашенных гостей на соревновании будут присутствовать чемпионы и призеры международных чемпионатов по дзюдо, рассказал ТАСС организатор этапа Владимир Слободяник.

"В Астрахани с 17 по 19 апреля состоится масштабный этап детской лиги "Локо дзюдо". Сейчас спортсмены еще регистрируются, но 700 детей будет точно - это мальчики и девочки 2008-2011 годов рождения, которых распределят в разные весовые категории", - сообщил собеседник агентства.

Известно, что турнир в Астрахани посетят Камал Хан-Магомедов - чемпион Европы и Европейских игр, бронзовый призер чемпионата мира, а также олимпийский чемпион, чемпион Европы Беслан Мудранов.

Из-за ограничений по ковиду, которые действуют в регионе, количество зрителей на трибунах будет ограничено, а участники должны заранее пройти тестирование на коронавирус, сообщил Слободяник.

"Мы заполняем зал не на 100%, а по разрешенной норме (75% - прим. ТАСС), отделяем спортсменов от зрителей и даже от родителей. Все родители будут сидеть на трибунах и не смогут подходить к детям даже во время подготовки и разминки. А все прибывающие спортсмены должны будут предъявить справки о прохождении ПЦР-тестов с отрицательными результатами", - добавил он.

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