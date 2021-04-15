{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Ласицкене может открыть летний сезон 21 мая на турнире в Германии

В планах спортсменки было выступление 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко, но проведение турнира находится под вопросом
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене может открыть летний соревновательный сезон на международном турнире в германском Дессау. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

На эту тему
Ласицкене отправила в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса
Ласицкене отправила в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса

Международный турнир должен пройти в Дессау 21 мая на городском стадионе Paul Greifzu Stadion.

"Организаторы заинтересованы в том, чтобы Маша выступила на этом турнире. Мы ведем переговоры", - сказала Назарова.

ТАСС ранее сообщал, что в планах Ласицкене было выступление 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. "Проведение турнира в Рабате из-за пандемии находится под большим вопросом. Окончательная информация по этому старту должна появиться до конца этой недели", - отметила собеседница ТАСС.

Ранее Ласицкене отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Матыцин: все члены правительства занимаются спортом
Читать полностью