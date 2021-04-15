Легкоатлетка Ласицкене может открыть летний сезон 21 мая на турнире в Германии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене может открыть летний соревновательный сезон на международном турнире в германском Дессау. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Международный турнир должен пройти в Дессау 21 мая на городском стадионе Paul Greifzu Stadion.

"Организаторы заинтересованы в том, чтобы Маша выступила на этом турнире. Мы ведем переговоры", - сказала Назарова.

ТАСС ранее сообщал, что в планах Ласицкене было выступление 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. "Проведение турнира в Рабате из-за пандемии находится под большим вопросом. Окончательная информация по этому старту должна появиться до конца этой недели", - отметила собеседница ТАСС.

Ранее Ласицкене отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях.