Клуб НХЛ "Торонто" подписал контракт новичка с россиянином Амировым

ТАСС, 15 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" заключил контракт новичка с российским нападающим уфимского "Салавата Юлаева"Родионом Амировым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб подписал соглашение с Амировым на три года. Согласно контракту, в следующем сезоне Амиров будет выступать на правах аренды за "Салават Юлаев", с которым заключено соглашение на один год с возможностью продления еще на один сезон. Если Амиров не сможет закрепиться в составе "Торонто" в сезоне-2022/23, то он вернется в "Салават Юлаев".

"Наш клуб рад официальному подписанию контракта с Родионом, - сказал генеральный менеджер "Торонто" Кайл Дюба. - Мы также с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Уфой в его развитии в следующем сезоне. В Уфе проделали отличную работу по развитию Родиона как игрока на сегодняшний день, и мы рады сотрудничать с ними в течение лета и в будущем".

Спортивный директор "Салавата Юлаева" Василий Чижов отметил, что форварду будет полезно провести ближайшие два года в России. "После переговоров с Амировым мы пришли к единому мнению, что в первую очередь для его личного развития форварду будет полезно провести ближайшие два года дома, в системе клуба, - отметил Чижов. - Поэтому с "Торонто" подписан договор аренды игрока по системе "1+1". Тренерский штаб команды рассчитывает на потенциал Родиона. Клуб продолжит создавать условия для профессионального роста молодого нападающего".

Амиров был выбран "Торонто" на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей в составе "Салавата Юлаева", в которых набрал 13 (9 голов + 4 результативные передачи) очков. Также нападающий выступал за нефтекамский клуб Высшей хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар".