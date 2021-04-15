Глава ФМБА рассказала о появлении образовательных центров на базе спортивных вузов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Медицинские образовательные центры на базе спортивных вузов в РФ появляются в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Об этом на итоговой коллегии агентства за 2020 год рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Вся деятельность по спортивной медицине и планы синхронизированы с Минспортом и соответствуют положению стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Идет повышение вклада научных разработок в систему медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных, развитие кадрового обеспечения спортивной медицины путем создания на базе ведущих медицинских и спортивных вузов в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке межведомственных пилотных образовательных центров по подготовке специалистов спортивной медицины", - сказала Скворцова.

По ее словам, развитие инфраструктуры медицинского обеспечения происходит путем расширения реабилитационных центров для восстановления спортсменов после травм, создания единой цифровой платформы спортивной медицины, направленной на создание искусственных интеллектуальных систем, а также медицинского и медико-биологического модулей, электронного паспорта спортсмена.

"Благодаря эффективному взаимодействию с Минспортом с июля 2020 года были возобновлены тренировки на базе семи спортивных центров подготовки. При этом удалось не допустить заноса вируса на объекты и избежать заражения спортсменов внутри коллективов", - отметила Скворцова.

Также она рассказала, что в 2020 году медицинскую помощь получили почти 10 тыс. спортсменов в видах спорта высших достижений.