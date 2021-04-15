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Массовый спорт

Матыцин: все члены правительства занимаются спортом

Министр спорта считает, что спорт - абсолютно необходимое условие, чтобы быть успешным
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Все члены правительства активно занимаются спортом, показывая пример населению страны. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Абсолютно все, начиная с председателя правительства, члены правительства активно занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Президент Российской Федерации - капитан нашей команды. Поэтому я думаю, что это тоже очень хороший пример. Спорт - абсолютно необходимое условие, чтобы быть успешным", - сказал Матыцин.

Президент России Владимир Путин в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.

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