Матыцин: все члены правительства занимаются спортом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Все члены правительства активно занимаются спортом, показывая пример населению страны. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Абсолютно все, начиная с председателя правительства, члены правительства активно занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Президент Российской Федерации - капитан нашей команды. Поэтому я думаю, что это тоже очень хороший пример. Спорт - абсолютно необходимое условие, чтобы быть успешным", - сказал Матыцин.

Президент России Владимир Путин в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.