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ММА

Российский боец Мамедов подписал контракт с Bellator

Мамедов является членом команды Хабиба Нурмагомедова

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Ислам Мамедов подписал контракт с американской организацией Bellator. Об этом сообщили ТАСС в лиге.

"Ислам Мамедов стал бойцом Bellator. Дата его дебютного боя будет известна позднее", - сказал собеседник агентства.

Мамедов является членом команды бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Он также выступал в организациях WSOF (в настоящее время - PFL) и UAE Warriors.

Всего на счету Мамедова 19 побед, одно поражение и одна ничья.

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