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Формула-1

Гран-при Канады "Формулы-1" отменен второй год подряд из-за коронавируса

Этап был запланирован на 11-13 июня
Гран-при Канады "Формулы-1" EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Гран-при Канады "Формулы-1"
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ОТТАВА, 15 апреля. /ТАСС/. Организаторы этапа Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Монреале (провинция Квебек) отменили соревнование из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила радиостанция "Радио Канада".

По ее данным, такое решение связано с тем, что даже при проведении гонки без зрителей сохраняется высокий риск вспышки заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что канадские власти обсуждают с организаторами Гран-при вопрос возможной выплаты компенсации в размере 6 млн долларов в случае, если гонка состоится без зрителей.

В прошлом году Гран-при Канады также был отменен из-за коронавирусных ограничений. Канадский этап был запланирован на 11-13 июня.

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