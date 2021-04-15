Гран-при Канады "Формулы-1" отменен второй год подряд из-за коронавируса

ОТТАВА, 15 апреля. /ТАСС/. Организаторы этапа Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Монреале (провинция Квебек) отменили соревнование из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила радиостанция "Радио Канада".

По ее данным, такое решение связано с тем, что даже при проведении гонки без зрителей сохраняется высокий риск вспышки заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что канадские власти обсуждают с организаторами Гран-при вопрос возможной выплаты компенсации в размере 6 млн долларов в случае, если гонка состоится без зрителей.

В прошлом году Гран-при Канады также был отменен из-за коронавирусных ограничений. Канадский этап был запланирован на 11-13 июня.