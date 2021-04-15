Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина. В четвертьфинале Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (3-й номер посева).

Рублев в третий раз обыграл Баутиста-Агута в шести матчах. Россиянин занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Баутиста-Агуту 33 года, он был посеян на турнире под девятым номером, занимает 11-е место в мировом рейтинге. На счету испанца девять побед на соревнованиях ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2019 года.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.