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Олимпиада в Токио

В федерации бокса заявили, что Россия готова провести отбор на Олимпиаду вместо Парижа

При этом генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отметил, что будет очень неприятно, если турнир во Франции отменят
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия готова принять европейскую квалификацию по боксу на Олимпийские игры в Токио вместо Парижа. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"Конечно, будет очень неприятно, если олимпийский отбор в Париже отменят, - сказал Щекутьев. - МОК стоит предложить России организовать европейский отбор в качестве альтернативы, у нас сейчас самая безопасная эпидемиологическая обстановка благодаря решениям, принятым руководством Российской Федерации. Это отмечается не только россиянами, но и многими иностранцами. Мы успешно справляемся с коронавирусной инфекцией и уже проводим турниры на высоком уровне, соблюдая все меры предосторожности".

Европейская квалификация должна пройти в Париже в июне.

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Олимпиада в Токио
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