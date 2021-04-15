В федерации бокса заявили, что Россия готова провести отбор на Олимпиаду вместо Парижа

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия готова принять европейскую квалификацию по боксу на Олимпийские игры в Токио вместо Парижа. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"Конечно, будет очень неприятно, если олимпийский отбор в Париже отменят, - сказал Щекутьев. - МОК стоит предложить России организовать европейский отбор в качестве альтернативы, у нас сейчас самая безопасная эпидемиологическая обстановка благодаря решениям, принятым руководством Российской Федерации. Это отмечается не только россиянами, но и многими иностранцами. Мы успешно справляемся с коронавирусной инфекцией и уже проводим турниры на высоком уровне, соблюдая все меры предосторожности".

Европейская квалификация должна пройти в Париже в июне.