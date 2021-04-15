Чернышенко назвал важной национальной целью сохранение здоровья и благополучия людей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сохранение здоровья и благополучия людей является важнейшей национальной целью России. Об этом на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса "Ты в игре", организованного АНО "Национальные приоритеты" и Министерством спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сохранение населения, здоровья и благополучия людей - одна из пяти национальных целей развития России до 2030 года, - сказал Чернышенко. - Это многосоставная цель, которая может быть достигнута только за счет консолидации усилий государства и общества по развитию социальной сферы. Важной системной мерой достижения этой цели является федеральный проект "Спорт - норма жизни", который направлен на повышение качества жизни россиян - через популяризацию спортивных практик и вовлечение в них как можно большего количества людей. Сегодня спорт уже не воспринимается исключительно как сфера укрепления здоровья и физических достижений, это мощный инструмент социализации и инклюзии, а также один из серьезных факторов территориального и экономического развития".

"Именно такой взгляд на спорт - как на важнейший социальный институт - лежит в основе федерального проекта "Спорт - норма жизни", - продолжил вице-премьер. - Всероссийский конкурс "Ты в игре" как одна из его инициатив в полной мере отвечает задачам популяризации спорта как образа жизни. За счет простой и эффективной механики он активизирует сразу несколько системных процессов: формирует сообщество спортивных лидеров, аккумулирует профессиональную экспертизу, предоставляет поддержку всем, кто хочет развивать свой спортивный проект, но пока не знает, как. Такие проекты, как "Ты в игре", притягивают мощную энергию, которая будет направлена на реализацию самых смелых идей в российском массовом спорте".

Изменение спортивной культуры

Чернышенко также отметил, что участники конкурса дадут толчок качественным изменениям спортивной культуры в стране.

"На конкурс поступило более 2,5 тысячи заявок - именно они станут отправной точкой и драйвером качественных изменений в массовой спортивной культуре нашей страны, - сказал вице-премьер. - Среди них много социально ориентированных, по-настоящему человечных и очень современных задумок, многие проекты базируются или широко используют продукты цифровых технологий. Важно, что их объединяет система ценностей, в которой первое место отводится созданию дружеского сообщества, налаживанию коммуникаций и непосредственно спорту - вместе с элементами соревновательности и нацеленности на победу. Главное преимущество спорта как вида деятельности - его массовая доступность".

"В том или ином виде спортом может заниматься каждый, и задача государства - создать для этого максимально благоприятные условия: от качественной и доступной инфраструктуры на местах до формирования нового отношения россиян к спорту как к повседневной и приятной привычке", - добавил Чернышенко.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.