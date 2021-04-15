"Авангард" победил "Ак Барс" и вышел в финал плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" на выезде обыграл в овертайме казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вошло в привычку. ЦСКА третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв СКА

В составе победителей голы забили Кирилл Семенов (11-я минута), Оливер Каски (20, 64) и Вилле Покка (50). У проигравших отличились Дмитрий Воронков (13), Альберт Яруллин (35) и Артем Галимов (37).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3. В финале "Авангард" поборется за Кубок Гагарина с ЦСКА, который обыграл в полуфинале СКА со счетом 4-2. Первый матч финала состоится 18 апреля в Москве. В финале 2019 года также играли ЦСКА и "Авангард", армейский клуб выиграл серию в четырех матчах. Прошлый сезон был завершен досрочно из-за пандемии.

В регулярном чемпионате"Авангард" и "Ак Барс" обыграли друг друга по два раза. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал "Ак Барс". В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался "Авангард".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).

В новость были внесены изменения (21:56 мск) - добавлен бэкграунд.