Квартальнов: "Ак Барс" в серии плей-офф КХЛ с "Авангардом" сделал больше ошибок

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. "Ак Барс" в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда" совершил больше ошибок, на игре казанского клуба могла сказаться усталость. Такое мнение высказал журналистам главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

В четверг омский "Авангард" на выезде обыграл в овертайме казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 в седьмом матче полуфинальной серии и вышел в финал. Счет в серии до четырех побед стал 4-3.

"Где-то усталость, где-то седьмой матч, может быть, сказался. Ребята старались. Хоккей состоит из ошибок, мы сделали их больше", - сказал Квартальнов.

В финале "Авангард" поборется за Кубок Гагарина с ЦСКА, который обыграл в полуфинале СКА со счетом 4-2. Первый матч финала состоится 18 апреля в Москве.