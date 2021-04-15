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КХЛ

Квартальнов: "Ак Барс" в серии плей-офф КХЛ с "Авангардом" сделал больше ошибок

В четверг "Авангард" на выезде обыграл "Ак Барс" и вышел в финал
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов
© Михаил Терещенко/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. "Ак Барс" в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда" совершил больше ошибок, на игре казанского клуба могла сказаться усталость. Такое мнение высказал журналистам главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

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В четверг омский "Авангард" на выезде обыграл в овертайме казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 в седьмом матче полуфинальной серии и вышел в финал. Счет в серии до четырех побед стал 4-3.

"Где-то усталость, где-то седьмой матч, может быть, сказался. Ребята старались. Хоккей состоит из ошибок, мы сделали их больше", - сказал Квартальнов.

В финале "Авангард" поборется за Кубок Гагарина с ЦСКА, который обыграл в полуфинале СКА со счетом 4-2. Первый матч финала состоится 18 апреля в Москве.

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