Яруллин: серия "Ак Барса" и "Авангарда" стала одной из лучших в истории КХЛ

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Защитник "Ак Барса" Альберт Яруллин назвал финальную серию Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одной из лучших в истории. В беседе с журналистами он пожелал удачи "Авангарду" в финале.

В четверг омский "Авангард" на выезде обыграл в овертайме казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал.

"Серия была одной из лучших в истории КХЛ, наверное. Очень жесткая, упорная серия, за это мы и любим хоккей. Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку, которую они оказали нам, всех ребят, что бились до конца, играли всем сердцем, и пожелать "Авангарду" удачи в финале", - сказал он.

"На этом жизнь не заканчивается. Хвала Всевышнему, что мы вообще играем, а не как в прошлом сезоне. В мгновение можем оказаться без нашего любимого дела. Так что благодарность Всевышнему за то, что мы смогли участвовать в такой серии", - добавил хоккеист.

В финале "Авангард" поборется за Кубок Гагарина с ЦСКА, который обыграл в полуфинале СКА со счетом 4-2. Первый матч финала состоится 18 апреля в Москве.

Молодежь "Ак Барса" играла достойно

Яруллин отметил зрелую игру молодых хоккеистов "Ак Барса". "Конечно, на таком уровне - финал конференции, седьмая игра - они не были, и как они себя показали - это действительно дорогого стоит. Радует, что у нас растет такая молодежь, что есть такие ребята. Главное, их вести в правильном направлении и им не останавливаться, работать", - сказал он.

В матче в четверг 19-летний Илья Сафонов и 20-летний Дмитрий Воронков набрали по три очка, 21-летний Артем Галимов - два.

"Действительно, очень выразительно и достойно сыграли. Самое главное, не останавливаться на этом, не возгордиться где-то, а продолжать работать. Как они работают, я вижу, я внутри команды все равно варюсь, я вижу, что они действительно работают, они ребята трудолюбивые. Не скажу, что на каком-то везении, через труд они показывают тот результат, которого добивались в течение всего сезона", - отметил Яруллин.

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