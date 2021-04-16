СМИ: Гран-при Канады "Формулы-1" пока не отменен, но власти против его проведения

ОТТАВА, 16 апреля. /ТАСС/. Проведение Гран-при Канады "Формулы-1" в Монреале (провинция Квебек) пока под вопросом, информация об отмене гонки не соответствует действительности. Об этом в четверг в Twitter сообщил телеканал CBC.

"CBC (радиостанция "Радио Канада", которая ранее сообщала об отмене гонки, входит в холдинг CBC - прим. ТАСС) сегодня сообщил об отмене Гран-при в Монреале. Де-факто гонка еще не отменена, хотя переговоры о COVID-19 продолжаются", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, Минздрав провинции Квебек выступает решительно против соревнования и серьезно обеспокоен тем, что даже при проведении гонки без зрителей численность команд, персонала автотрека и необходимых волонтеров составит 2,5 тыс. человек. При этом после гонки в Баку, которая должна состояться за неделю до Гран-при Канады, участники не смогут пройти положенный по канадским законам 14-дневный карантин после въезда в страну. Кроме того, власти опасаются, что около гостиниц, в которых остановятся гонщики, будут собираться толпы их поклонников, что также может спровоцировать вспышку заражения коронавирусом.

При этом, по данным CBC, организаторы гонки хотят, чтобы канадские власти разрешили гонщикам и членам команд не проходить обязательный карантин, а контроль за участниками возложить на частных медиков. Переговоры между властями Квебека и организаторами еще продолжаются.

Ранее также сообщалось, что канадские власти обсуждают с организаторами Гран-при вопрос возможной выплаты компенсации в размере $6 млн в случае, если гонка состоится без зрителей.

В прошлом году Гран-при Канады был отменен из-за коронавирусных ограничений. Канадский этап запланирован на 11-13 июня.