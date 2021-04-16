НХЛ перенесла дату возвращения "Ванкувера" к матчам после вспышки коронавируса

ТАСС, 16 апреля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение отложить срок возвращения к матчам "Ванкувера", где была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Ванкувер" не играет с 25 марта в связи с тем, что результаты тестов на коронавирус у 21 хоккеиста и четверых сотрудников оказались положительными. Команда должна была провести первый матч после перерыва 17 апреля против "Эдмонтона".

"Решение о переносе даты возвращения "Ванкувера" к матчам было принято для того, что персонал клуба и игроки имели дополнительное время для восстановления после недавней вспышки коронавируса", - говорится в сообщении. Ожидается, что обновленное расписание матчей будет опубликовано в пятницу.

Ранее НХЛ из-за ситуации в "Ванкувере" перенесла дату старта плей-офф, который должен был начаться 11 мая.