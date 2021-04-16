Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

Свечников забросил 11-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету результативная передача в эпизоде с голом Ахо. Всего Свечников набрал 30 очков (11 голов + 19 результативных передач) в 42 играх регулярного чемпионата. Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не сумел отличиться.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 60 очков в 42 матчах, "Нэшвилл" находится на четвертой строчке с 49 очками за 45 игр. Следующий матч команды проведут 18 апреля в Роли (штат Северная Каролина).