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НХЛ

Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

Всего на счету россиянина 30 очков в 42 играх текущего сезона
Андрей Свечников AP Photo/Gerry Broome
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 16 апреля. "Каролина" со счетом 4:1 обыграла "Нэшвилл" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" заброшенными шайбами отметились Уоррен Фогель (19-я минута), Андрей Свечников (21), Винсент Трошек (26), Себастьян Ахо (58). У "Нэшвилла" отличился Эрик Хаула (50).

Свечников забросил 11-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету результативная передача в эпизоде с голом Ахо. Всего Свечников набрал 30 очков (11 голов + 19 результативных передач) в 42 играх регулярного чемпионата. Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не сумел отличиться.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 60 очков в 42 матчах, "Нэшвилл" находится на четвертой строчке с 49 очками за 45 игр. Следующий матч команды проведут 18 апреля в Роли (штат Северная Каролина).

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