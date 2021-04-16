Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

ТАСС, 16 апреля. "Каролина" со счетом 4:1 обыграла "Нэшвилл" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Каролины" заброшенными шайбами отметились Уоррен Фогель (19-я минута), Андрей Свечников (21), Винсент Трошек (26), Себастьян Ахо (58). У "Нэшвилла" отличился Эрик Хаула (50).
Andrei Svechnikov scored 14 seconds into the second – that’s the quickest goal by a @Canes player to open a period so far this season. #NHLStats pic.twitter.com/5NrWGr5yJV— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 16, 2021
Свечников забросил 11-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету результативная передача в эпизоде с голом Ахо. Всего Свечников набрал 30 очков (11 голов + 19 результативных передач) в 42 играх регулярного чемпионата. Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не сумел отличиться.
"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 60 очков в 42 матчах, "Нэшвилл" находится на четвертой строчке с 49 очками за 45 игр. Следующий матч команды проведут 18 апреля в Роли (штат Северная Каролина).