Шайба Орлова не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"

ТАСС, 16 апреля. "Баффало" со счетом 5:2 обыграл "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Баффало" отличились Сэм Рейнхарт (19-я минута), Виктор Олофссон (22), Кейси Миттельштадт (26), Андерс Бьорк (34), Тэйдж Томпсон (60, в пустые ворота). В составе "Вашингтона" заброшенными шайбами отметились Дмитрий Орлов (20), Энтони Манта (30).

Орлов забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне и набрал 13 очков (шесть голов + семь передач) в 39 матчах. Его одноклубники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отличиться.

Защитник Никлас Бэкстрем провел тысячный матч в НХЛ за "Вашингтон", став вторым игроком в истории столичной команды после Овечкина (1 192 матча), достигшим этого показателя.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 60 очками в 44 матчах. "Баффало" занимает последнюю, восьмую позицию, набрав 29 очков за 43 игры. Следующий матч "Вашингтон" проведет 17 апреля в гостях против "Филадельфии", "Баффало" в тот же день сыграет дома с "Питтсбургом".