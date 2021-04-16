"Тампа" победила "Флориду" в матче НХЛ. Василевский отразил 36 бросков и отдал голевой пас

ТАСС, 16 апреля. "Тампа" обыграла "Флориду" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 36 бросков и отметился голевой передачей, набрав третье результативное очко в нынешнем сезоне. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев также отметился результативным пасом, набрав 25 очков (два гола + 23 передачи) в 42 играх. Нападающий "Флориды" Никита Гусев провел первый матч в составе команды и не сумел отличиться.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Тампа" занимает второе место, в ее активе 60 очков после 43 матчей, следом за ней идет "Флорида", набравшая 59 очков в 44 играх. 18 апреля соперники вновь сыграют друг с другом.

В других матчах игрового дня "Филадельфия" в гостях обыграла "Питтсбург" (2:1, в серии буллитов), "Виннипег" на выезде победил "Торонто" (5:2). "Нью-Йорк Айлендерс", несмотря на 41 отраженный бросок российского вратаря Семена Варламова, уступил "Бостону" (1:4). Голевая передача Владислава Наместникова помогла "Детройту" на своей площадке обыграть "Чикаго" (4:1).