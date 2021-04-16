Дубль Гурьянова помог "Далласу" одержать победу в матче НХЛ против "Коламбуса"

ТАСС, 16 апреля. "Даллас" на своей площадке обыграл "Коламбус" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Далласа" дублем отметился Денис Гурьянов (37-я и 49-я минуты), также отличились Миро Хейсканен (39) и Джо Павелски (56). У гостей единственную шайбу забросил Джек Рославик (8), результативная передача на счету Михаила Григоренко, который набрал девять очков (два гола + семь передач) в 24 матчах.
SCORIANOV TO THE MOON— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) April 16, 2021
Denis Gurianov scores AGAIN to give the Stars a 3-1 lead!!!@DallasStars | #GoStars pic.twitter.com/iWSMBojfox
Гурьянов также отметился голевой передачей, на данный момент в активе 23-летнего россиянина 22 очка (8+14) за 42 матча текущего сезона.
"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 44 очка в 42 матчах. "Коламбус" расположился строчкой ниже с 39 очками за 45 игр.
Следующую встречу команды проведут 18 апреля в Далласе.