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НХЛ

Дубль Гурьянова помог "Далласу" одержать победу в матче НХЛ против "Коламбуса"

"Даллас" выиграл со счетом 4:1, россиянин также отметился голевой передачей
Денис Гурьянов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Денис Гурьянов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 16 апреля. "Даллас" на своей площадке обыграл "Коламбус" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Далласа" дублем отметился Денис Гурьянов (37-я и 49-я минуты), также отличились Миро Хейсканен (39) и Джо Павелски (56). У гостей единственную шайбу забросил Джек Рославик (8), результативная передача на счету Михаила Григоренко, который набрал девять очков (два гола + семь передач) в 24 матчах.

Гурьянов также отметился голевой передачей, на данный момент в активе 23-летнего россиянина 22 очка (8+14) за 42 матча текущего сезона.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 44 очка в 42 матчах. "Коламбус" расположился строчкой ниже с 39 очками за 45 игр.

Следующую встречу команды проведут 18 апреля в Далласе.

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