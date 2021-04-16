Дубль Гурьянова помог "Далласу" одержать победу в матче НХЛ против "Коламбуса"

ТАСС, 16 апреля. "Даллас" на своей площадке обыграл "Коламбус" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Далласа" дублем отметился Денис Гурьянов (37-я и 49-я минуты), также отличились Миро Хейсканен (39) и Джо Павелски (56). У гостей единственную шайбу забросил Джек Рославик (8), результативная передача на счету Михаила Григоренко, который набрал девять очков (два гола + семь передач) в 24 матчах.