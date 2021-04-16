Организаторы Олимпиады в Токио не рассматривают вариант ее отмены

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Организаторы летней Олимпиады в Токио не рассматривают вариант отмены соревнований и хотят провести их с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

Организаторы Олимпиады в Токио намерены каждый день тестировать спортсменов на коронавирус

"Мы не рассматриваем возможность отмены [Игр]. Мы сосредоточены на принятии мер по обеспечению безопасности и проведении соревнований", - сказала она, комментируя заявление генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. В четверг он сообщил, что вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр не исключен в случае ухудшения ситуации с пандемией.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля - 8 августа 2021 года.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.