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Олимпиада в Токио

Организаторы Олимпиады в Токио не рассматривают вариант ее отмены

Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее
Глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото Yoshikazu Tsuno/AP
Описание
Глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото
© Yoshikazu Tsuno/AP

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Организаторы летней Олимпиады в Токио не рассматривают вариант отмены соревнований и хотят провести их с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

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"Мы не рассматриваем возможность отмены [Игр]. Мы сосредоточены на принятии мер по обеспечению безопасности и проведении соревнований", - сказала она, комментируя заявление генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. В четверг он сообщил, что вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр не исключен в случае ухудшения ситуации с пандемией.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля - 8 августа 2021 года.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.

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Олимпиада в Токио
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