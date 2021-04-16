CAS примет решение по дисквалификации бадминтониста Хакимова через два-четыре месяца

Хакимов был дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона на пять лет. В ходе расследования было установлено, что спортсмен через третьих лиц предлагал делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года. Бадминтонист не согласился с решением международной федерации и подал апелляцию в CAS. Заседание по иску Хакимова было запланировано на 15 апреля.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен вынести решение по апелляции дисквалифицированного за ставки российского бадминтониста Никиты Хакимова через два-четыре месяца. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Александр Багдатьев.

"Заседание в Лозанне прошло. Хакимов на нем не присутствовал, присутствовали его представители - адвокаты. По завершении заседания было заявлено, что решение будет принято в течение двух-четырех месяцев", - сказал Багдатьев.

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова ранее заявила ТАСС, что не согласна с дисквалификацией своего спортсмена, и рассказала о деталях случившегося. По ее словам, злоумышленники взломали страницу Хакимова в Facebook, с которой было сделано предложение совершить ставку. Майорова назвала решение наказать этого бадминтониста, не являвшегося кандидатом на участие в Олимпиаде в Токио, очередной политической игрой против России.

Хакимову 32 года. Он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.