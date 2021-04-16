Отстраненные российские пятиборцы досрочно возвращаются с софийского Кубка мира в Москву

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Члены сборной России по современному пятиборью и их тренеры, отстраненные от участия в третьем этапе Кубка мира в Софии из-за контакта с заразившимся коронавирусом, в пятницу вылетят в Москву. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

Как сообщал ранее ТАСС, накануне турнира в Софии сборная России временно лишилась четырех спортсменов и шестерых тренеров, которые ехали из аэропорта вместе с заболевшим спортсменом из Казахстана. В третьем этапе Кубка мира из россиян смогут принять участие только Сергей Баранов, Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина и Аделина Ибатуллина. В предварительной заявке на турнир также присутствовали Александр Лифанов, Максим Кузнецов, Иван Тарасов и Ксения Санева.

"Все здоровы. Нами было принято решение досрочно вернуться домой, не дожидаясь окончания соревнований. Сейчас мы находимся в аэропорту и совсем скоро вылетим в Москву", - сказал Моисеев.

Третий этап Кубка мира стартовал 15 апреля полуфинальными соревнованиями у женщин. Эти соревнования имеют большое значение в процессе отбора на Олимпийские игры в Токио, как как являются рейтинговым турниром. Именно по рейтингу будут распределены как минимум по восемь олимпийских лицензий у мужчин и у женщин. Накануне старта прошло официальное тестирование на коронавирус всех заявившихся участников.

В результате тестирования было выявлено трое заболевших: два спортсмена из Казахстана и Италии и один тренер из Эквадора. Организаторы турнира приняли решение отстранить от участия в ближайшем этапе Кубка мира 29 человек, которые находились в непосредственном контакте с больными (18 спортсменов и 11 тренеров).