Объем финансирования Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет скорректирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Объем финансирования Всемирных студенческих игр 2023 года, которые должны состояться в Екатеринбурге, будет скорректирован. Об этом на совещании по подготовке к Универсиаде под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщил министр спорта Олег Матыцин.

"Общий объем финансирования программы, согласно утвержденному постановлению правительства РФ, составляет 58 млрд 597 млн рублей. В том числе средств федерального бюджета - 13 млрд 832 млн, средства субъекта РФ (Свердловской области) - 13 млрд 832 млн, и внебюджетные источники - 28 млрд 529 млн рублей. Объем финансирования будет скорректирован при внесении в перечень объектов программы, а также с учетом принятого закона о бюджете Свердловской области", - сказал министр.

По его словам, в целом подготовка к Всемирным студенческим играм в Екатеринбурге идет в плановом режиме. "Также положительно подготовка оценивается коллегами из международной федерации университетского спорта. Мы также надеемся, что в период проведения форума "Спорт-Аккорд" (в Екатеринбурге в ноябре 2021 года - прим. ТАСС) здесь состоится заседание исполнительного комитета FISU [Международной федерации университетского спорта]", - добавил Матыцин.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом FISU. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.