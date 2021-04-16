Победа Синициной и Кацалапова упрочила лидерство россиян на командном чемпионате мира

ТАСС, 16 апреля. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в произвольном танце на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в соревнованиях танцевальных дуэтов. Турнир проходит в японской Осаке.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

По итогам выступления Синицина и Кацалапов набрали 130,15 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,75), третьими - американцы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110,16). Днем ранее Синицина и Кацалапов заняли первое место в ритм-танце.

Российская команда лидирует в турнирной таблице, набрав по итогам пяти видов программы 73 очка. Следом располагаются сборные США (66) и Японии (60).

В четверг в одиночном женском катании на двух первых строчках расположились Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, а в мужском - лучшим из россиян стал Михаил Коляда, показавший пятый результат. В пятницу в короткой программе спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второй соревновательный день турнира завершится произвольной программой мужчин.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).