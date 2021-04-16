КХЛ определила лучших игроков по итогам финалов конференций

В противостоянии со СКА Юханссон провел три "сухих" встречи и помог команде победить петербургский клуб со счетом 4-2 в серии. По его воротам был нанесен 171 бросок, из которых он отразил 95,91%, а коэффициент надежности вратаря составил 1,02. Юханссон во второй раз признан лучшим вратарем финалов конференций (ранее в сезоне-2017/18).

ТАСС, 16 апреля. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон признан лучшим вратарем по итогам финальных серий конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Лучшим защитником стал также представитель армейцев Мэт Робинсон. Он набрал 4 (1 гол +3 передачи) очка в шести матчах и завершил серию со средним показателем полезности "+5". Робинсон был признан лучшим в плей-офф по итогам финала Кубка Гагарина сезона-2018/2019.

Среди нападающих лиги по итогам финалов конференций лучшим стал Дмитрий Воронков из казанского "Ак Барса", набравший 7 (4+3) очков в семи матчах.

Лучшим новичком стал Клим Костин из омского "Авангарда", в активе которого 5 (3+2) очков в семи матчах. Общий показатель полезности форварда составил "+4".