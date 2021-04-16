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КХЛ

КХЛ определила лучших игроков по итогам финалов конференций

Среди нападающих лиги лучшим стал Дмитрий Воронков

ТАСС, 16 апреля. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон признан лучшим вратарем по итогам финальных серий конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В противостоянии со СКА Юханссон провел три "сухих" встречи и помог команде победить петербургский клуб со счетом 4-2 в серии. По его воротам был нанесен 171 бросок, из которых он отразил 95,91%, а коэффициент надежности вратаря составил 1,02. Юханссон во второй раз признан лучшим вратарем финалов конференций (ранее в сезоне-2017/18).

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Лучшим защитником стал также представитель армейцев Мэт Робинсон. Он набрал 4 (1 гол +3 передачи) очка в шести матчах и завершил серию со средним показателем полезности "+5". Робинсон был признан лучшим в плей-офф по итогам финала Кубка Гагарина сезона-2018/2019.

Среди нападающих лиги по итогам финалов конференций лучшим стал Дмитрий Воронков из казанского "Ак Барса", набравший 7 (4+3) очков в семи матчах.

Лучшим новичком стал Клим Костин из омского "Авангарда", в активе которого 5 (3+2) очков в семи матчах. Общий показатель полезности форварда составил "+4".

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