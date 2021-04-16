Синицина и Кацалапов рады принести сборной максимальные баллы на командном чемпионате мира

Синицина и Кацалапов на турнире в Осаке стали лучшими и в ритм-танце, и в произвольном танце.

ТАСС, 16 апреля. Действующие чемпионы мира в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов рады, что смогли принести сборной России максимальные баллы своими прокатами на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy). Об этом спортсмены рассказали журналистам по окончании своего выступления.

"Впечатления сегодня максимально положительные, мы рады тому, как прокатали сегодня произвольную программу, рады, что принесли нашей команде еще 12 очков, и рады, как закончился наш сезон, - рассказала Синицина. - После чемпионата мира было немного времени, мы не успели потерять физическую форму, старались ее поддерживать, сохранить".

Подводя итоги непростого пандемийного сезона в фигурном катании, Кацалапов отметил: "Мы поддерживали друг друга - наша команда, наши родители, врачи, все наши близкие нам очень помогали и давали нам силы. Мы с Викой вообще никогда не сдаемся, наш спортивный путь очень интересный, и мы счастливы, что в этом году получили такой бесценный опыт".

На вопрос о том, какой бы совет дали российские фигуристы другим спортсменам, Синицина ответила: "Советую кататься с душой, с открытым сердцем, прочувствовать свою программу максимально". "Наслаждаться тренировочным процессом, соревнованиями, верить в себя и свои силы, любить свое дело, свои программы и доверять своей команде. Всегда", - добавил Кацалапов.