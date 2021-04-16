Синицина и Кацалапов рады принести сборной максимальные баллы на командном чемпионате мира

ТАСС, 16 апреля. Действующие чемпионы мира в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов рады, что смогли принести сборной России максимальные баллы своими прокатами на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy). Об этом спортсмены рассказали журналистам по окончании своего выступления.
Синицина и Кацалапов на турнире в Осаке стали лучшими и в ритм-танце, и в произвольном танце.
"Впечатления сегодня максимально положительные, мы рады тому, как прокатали сегодня произвольную программу, рады, что принесли нашей команде еще 12 очков, и рады, как закончился наш сезон, - рассказала Синицина. - После чемпионата мира было немного времени, мы не успели потерять физическую форму, старались ее поддерживать, сохранить".
Подводя итоги непростого пандемийного сезона в фигурном катании, Кацалапов отметил: "Мы поддерживали друг друга - наша команда, наши родители, врачи, все наши близкие нам очень помогали и давали нам силы. Мы с Викой вообще никогда не сдаемся, наш спортивный путь очень интересный, и мы счастливы, что в этом году получили такой бесценный опыт".
На вопрос о том, какой бы совет дали российские фигуристы другим спортсменам, Синицина ответила: "Советую кататься с душой, с открытым сердцем, прочувствовать свою программу максимально". "Наслаждаться тренировочным процессом, соревнованиями, верить в себя и свои силы, любить свое дело, свои программы и доверять своей команде. Всегда", - добавил Кацалапов.