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ATP

Теннисист Рублев заявил, что боится заразиться коронавирусом вслед за Медведевым

Теннисист рассказал, что не планирует вакцинироваться, если это останется добровольным желанием перед Олимпиадой в Токио
Андрей Рублев Александр Демьянчук/ТАСС
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Андрей Рублев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев переживает за соотечественника Даниила Медведева, заразившегося коронавирусом, и боится стать следующим. Об этом теннисист рассказал ТАСС.

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Во вторник пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что тест Медведева на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. В связи с этим россиянин снялся с турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло. Рублев накануне вышел в четвертьфинальную стадию турнира.

"Очень жалко, что так случилось, и от этого мне еще страшнее становится, я понимаю, что, возможно, я следующий, - сказал Рублев. - Зная все ситуации, которые у меня были, я уже раз сто должен был заболеть. Плюс с Даней мы проводили время, переживаю, как бы самому не заболеть".

Теннисист рассказал, что не планирует вакцинироваться, если это останется добровольным желанием перед Олимпиадой в Токио: "Я не слышал о том, что всех, кто поедет на Олимпиаду, в обязательном порядке заставят вакцинироваться. Если заставят - выбора у меня не будет".

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