Теннисист Рублев заявил, что боится заразиться коронавирусом вслед за Медведевым

Во вторник пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что тест Медведева на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. В связи с этим россиянин снялся с турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло. Рублев накануне вышел в четвертьфинальную стадию турнира.

"Очень жалко, что так случилось, и от этого мне еще страшнее становится, я понимаю, что, возможно, я следующий, - сказал Рублев. - Зная все ситуации, которые у меня были, я уже раз сто должен был заболеть. Плюс с Даней мы проводили время, переживаю, как бы самому не заболеть".

Теннисист рассказал, что не планирует вакцинироваться, если это останется добровольным желанием перед Олимпиадой в Токио: "Я не слышал о том, что всех, кто поедет на Олимпиаду, в обязательном порядке заставят вакцинироваться. Если заставят - выбора у меня не будет".