В Универсиаде-2023 примут участие 11 тыс. спортсменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Число спортсменов, которые примут участие в XXXII Всемирной летней универсиаде 2023 года в Екатеринбурге, достигнет 11 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.
"То, что мы увидели сегодня, вселяет уверенность, что на Универсиаде, которая примет более полумиллиона гостей, 11 тыс. спортсменов - а они самые главные участники, которые будут оценивать, насколько хорошо это подготовлено, все получат наивысший возможный уровень и качество сервиса и, самое главное, наивысший уровень безопасности", - сказал Чернышенко.
Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В соревновательную программу входят состязания по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.
Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.