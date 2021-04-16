В Универсиаде-2023 примут участие 11 тыс. спортсменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Число спортсменов, которые примут участие в XXXII Всемирной летней универсиаде 2023 года в Екатеринбурге, достигнет 11 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

"То, что мы увидели сегодня, вселяет уверенность, что на Универсиаде, которая примет более полумиллиона гостей, 11 тыс. спортсменов - а они самые главные участники, которые будут оценивать, насколько хорошо это подготовлено, все получат наивысший возможный уровень и качество сервиса и, самое главное, наивысший уровень безопасности", - сказал Чернышенко.