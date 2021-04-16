Чернышенко: применение российских технических решений планируется на Универсиаде-2023

"Технические решения, телеметрия для оценки спортивных мероприятий. Такие системы уже успешно созданы нашей российской федерацией художественной гимнастики, они получили международное признание. И мы будем обсуждать с коллегами из FISU как возможные варианты использования на предстоящей Универсиаде. То есть локализация технологических решений, технологический суверенитет здесь в полной мере присутствует - используем, стараемся везде, где можно, использовать российское оборудование и российские программные решения", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Применение российских технических решений для оценки спортивных мероприятий на XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года будет обсуждено с Международной федерацией студенческого спорта (FISU). В частности, такие системы созданы Всероссийской федерацией художественной гимнастики, сообщил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

В аппарате вице-премьера РФ уточнили, что речь идет о цифровой системе судейства и хронометража. Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из 16 автономных модулей, соединенных в единую цифровую экосистему. "Модули позволяют автоматически генерировать информацию для ТВ и зрителей, выводить ее на различные табло и цифровые носители на объекте проведения, записывать выступления и транслировать официальные отчеты. Она уже разработана и была апробирована на соревнованиях по художественной гимнастике. Будем применять ее и во время проведения Универсиады и Всемирных студенческих игр единоборств в 2022 году", - передает слова Чернышенко аппарат вице-премьера.

Данная система одобрена Международной федерацией гимнастики для проведения международных соревнований, она уже использовалась для судейства двух этапов Кубка мира и трех этапов Гран-при по художественной гимнастике. Система также позволяет фиксировать, хранить и сравнивать результаты спортсмена, что гарантирует прозрачность спортивных достижений. "Ее также будут использовать для судейства этапа Кубка мира по художественной гимнастике с отбором на Олимпиаду, который пройдет с 16 по 18 апреля 2021 года в Ташкенте", - добавили в аппарате.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В соревновательную программу входят состязания по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом FISU. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.