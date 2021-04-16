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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Фигурист Семененко заявил, что доволен своим выступлением на командном чемпионате мира

В произвольной программе россиянин занял пятое место, в короткой - седьмое

ТАСС, 16 апреля. Российский фигурист Евгений Семененко доволен своим выступлением на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy). Об этом спортсмен рассказал журналистам после проката произвольной программы.

В произвольной программе россиянин занял пятое место, в короткой - седьмое.

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"Впечатления положительные, я доволен, что на таких важных стартах вместе со всей командой, что столько зрителей на трибунах. Хочу искренне передать всей нашей команде удачи, чтобы у них все хорошо сложилось. Будем болеть за них, - рассказал фигурист. - Мне понравилась атмосфера в Японии, очень нравится сама Япония, это мой первый приезд сюда".

На вопросы журналистов о любви спортсмена к японскому аниме, он рассказал: "Мне нравятся их сюжеты, в них есть что-то поучительное. Мне нравится вся японская тематика". Также спортсмен поделился японским словарным запасом: "Из японских слов знаю кonichiwa (привет), аrigato (спасибо), ohayo (доброе утро). Пока это все".

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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