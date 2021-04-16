Свищев: форма российских спортсменов на Игры в Токио показывает национальную идентичность

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Экипировка российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио демонстрирует национальную идентичность. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Презентация коллекции экипировки российских олимпийцев от Zasport прошла в среду в Москве на ВДНХ в павильоне "Космос". Участники Игр в Токио и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки.

"В связи с отсутствием нашей государственной символики триколоры, которые есть в олимпийской экипировке, вполне повторяют наши знамена и национальные символы. Представленная экипировка может продвигать нашу национальную идентичность. И главное - форма согласована с Международным олимпийским комитетом, поэтому в данном направлении не может быть спекуляций", - сказал Свищев.