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Олимпиада в Токио

Свищев: форма российских спортсменов на Игры в Токио показывает национальную идентичность

Презентация коллекции экипировки российских олимпийцев от Zasport прошла в среду в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Экипировка российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио демонстрирует национальную идентичность. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Презентация коллекции экипировки российских олимпийцев от Zasport прошла в среду в Москве на ВДНХ в павильоне "Космос". Участники Игр в Токио и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки.

"В связи с отсутствием нашей государственной символики триколоры, которые есть в олимпийской экипировке, вполне повторяют наши знамена и национальные символы. Представленная экипировка может продвигать нашу национальную идентичность. И главное - форма согласована с Международным олимпийским комитетом, поэтому в данном направлении не может быть спекуляций", - сказал Свищев.

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Свищёв, Дмитрий АлександровичОлимпиада в Токио
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