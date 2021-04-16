Умер олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков

ЛИССАБОН /Португалия/, 16 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1976 года дзюдоист Сергей Новиков умер в возрасте 71 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

"Ушел из жизни олимпийский чемпион Монреаля Сергей Новиков, он скончался на 72-м году жизни. Коллектив Федерации дзюдо России и вся дзюдоистская общественность России выражают соболезнования родным и близким Сергея Петровича", - заявили в пресс-службе федерации.

Помимо победы на Играх в Монреале, на счету Новикова три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы, а также победа на чемпионате Европы по самбо.