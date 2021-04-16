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Сборные по хоккею

Поздняков прокомментировал решение США не пускать на юниорский ЧМ российского хоккеиста

Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая
Глава ОКР Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков негативно относится к тому, что в США приняли решение не пускать на юниорский чемпионат мира по хоккею нападающего сборной России Ивана Мирошниченко. Об этом Поздняков заявил журналистам.

В пятницу Мирошниченко в интервью порталу "Чемпионат" рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин за несколько дней до начала юниорского чемпионата мира.

"Отношусь к этому негативно, все спортивные соревнования, особенно крупнейшие, должны проводиться с полным участием всех спортсменов. Страна-организатор обязана организовать свободный доступ всем участникам соревнований, в данном случае мы видим, что это правило нарушается, в этой части можем выразить сожаление, что такие уважаемые страны нарушают международные правила", - сказал Поздняков.

Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. В группе B, где предстоит сыграть россиянам, также выступят сборные США, Чехии, Финляндии и Германии.

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