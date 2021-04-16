"Локомотив" проведет домашний матч чемпионата России с "Динамо" на нейтральном поле

Встреча "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После игры распространилось видео, на котором начальник железнодорожников Станислав Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Позднее портал "Спорт24" опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит начальник "Спартака" Василий Козловцев. 28 августа 2020 года КДК РФС наказал "Локомотив" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно после того, как Сухина зашел в судейскую комнату после матча 5-го тура чемпионата России прошлого сезона с "Ахматом" (2:3).

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" проведет домашний матч 29-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Динамо" на нейтральном поле. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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"За совершение ФК "Локомотив" дисциплинарного нарушения отменить условное наказание РФС, - сказал Григорьянц. - Оштрафовать "Локомотив" на 300 тыс. рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном стадионе в другом городе. Речь идет о несоблюдении безопасности на "РЖД-Арене". Все было сделано с позволения охранника".

"Локомотив" может подать апелляцию, но на заседании разговора об этом не было. Если в течение семи дней "Локомотив" запросит решение, может за это время обжаловать. А может сразу подать жалобу в апелляционный комитет", - добавил он.

В домашнем матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" сыграет с "Динамо". По словам главы КДК, игра может пройти в подмосковных Химках, поскольку Московская область является другим субъектом РФ.

"Локомотив" с 46 очками после 25 игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 17 апреля дома встретится с "Ростовом".