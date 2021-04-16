Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тыс. рублей за нахождение в судейской

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Станислав Сухина и Василий Козловцев, являющиеся начальниками команд московских футбольных клубов "Локомотив" и "Спартак" соответственно, оштрафованы на 150 тыс. рублей за нарушение регламента чемпионата России. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Встреча "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После игры распространилось видео, на котором Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Позднее портал "Спорт24" опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит Козловцев.