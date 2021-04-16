"Спартак" будет проводить домашние матчи КХЛ сезона-2021/22 на арене "Мегаспорт"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" будет проводить домашние матчи сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на арене "Мегаспорт", а молодежный хоккейный клуб "Спартак" будет принимать своих соперников на Малой спортивной арене спорткомплекса "Лужники". Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

В сезоне-2020/21 "Спартак" проводил домашние матчи на "ЦСКА-Арене".

"Мы будем играть на арене "Мегаспорт". На Малой спортивной арене "Лужников" команда будет просто базироваться и тренироваться. Мы там не планируем проводить игры КХЛ. Молодежная команда "Спартака" планируется, что будет играть на Малой спортивной арене "Лужников", - сказал Жамнов.

В КХЛ "Спартак" проводил домашние матчи на трех разных аренах. До 2015 года московский клуб играл во дворце спорта "Сокольники". В сезоне-2016/17 красно-белые проводили игры на Малой спортивной арене "Лужников", а с начала сезона-2017/18 - на "ЦСКА-Арене" (ранее - "ВТБ Ледовый дворец"). В 2019 году "Спартак" уже рассматривал вариант с переездом на "Мегаспорт", но в итоге продлил контракт с "ЦСКА-Ареной" до окончания сезона-2020/21.