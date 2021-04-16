Филатов назвал решение о проведении матча "Локомотива" на нейтральном поле несправедливым

Встреча "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. После игры распространилось видео, на котором начальник железнодорожников Станислав Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Позднее портал "Спорт24" опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит начальник "Спартака" Василий Козловцев. 28 августа 2020 года КДК РФС наказал "Локомотив" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно после того, как Сухина зашел в судейскую комнату после матча пятого тура чемпионата России прошлого сезона с "Ахматом" (2:3).

"Несправедливо наказали нас, - сказал Филатов. - И почему все всегда связано со "Спартаком" - это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились".