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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Мишина: командное желание победить и поддержка сказались на прокатах Коляды и Семененко

По итогам произвольной программы спортсмены показали третий и пятый результаты соответственно

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко показали отличные прокаты произвольной программы на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в Осаке. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер Татьяна Мишина, под руководством которой тренируется Семененко.

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Коляда занял третье место, за прокат он получил 180,72 балла. Семененко показал пятый результат (166,33). Победу в произвольной программе одержал американец Натан Чен (203,24), второе место занял японец Юдзуру Ханю (193,76).

"Мальчики сегодня показали отличные прокаты, команда продолжает лидировать. Всегда можно что-то улучшить, но и у одного, и у второго нашего фигуристка все было сделано по максимуму. Собрались, чувствовался настрой", - отметила Мишина.

"Я разговаривала вчера с Женей, он говорит, что чувствуется большая ответственность, потому что это командный турнир. Но это положительное ощущение - все переживают за тебя, болеют, и ты понимаешь, что команду подвести нельзя. Так что командный дух, коллективное желание и поддержка - все тут сработало", - добавила собеседница агентства.

Российская команда сохранила лидерство в турнирной таблице, набрав по итогам шести видов программы 91 очко. На втором месте идет сборная США (83), на третьем - команда Японии (78).

"Можно прогнозировать, что мы победим, но главное - выйти и все сделать. Говорить о победе пока рано, еще будет старт у девочек и произвольная программа у пар. Ну а мальчики сегодня все сделали отлично - вот такая моя оценка", - заключила Мишина.

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