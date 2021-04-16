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Летние олимпийские виды спорта

Прокопьев заменит травмированного Далалояна на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Турнир пройдет с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле
Артур Далалоян Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Артур Далалоян
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Гимнаст Кирилл Прокопьев заменит трехкратного чемпиона мира Артура Далалояна в составе сборной России перед чемпионатом Европы. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Турнир пройдет с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.

"К сожалению, Артур на контрольной тренировке получил травму, у него надрыв ахиллова сухожилия. На чемпионате Европы Артура заменит Кирилл Прокопьев" - сказала Родионенко.

"Сегодня спортсмену сделали операцию, которая прошла успешно. Врачи дают благоприятные прогнозы, они отводят на полное восстановление три месяца. Мы продолжаем рассчитывать на этого спортсмена", - добавила она.

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