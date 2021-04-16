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Баскетбольные еврокубки

Баскетболистки УГМК обыграли "Фенербахче" и вышли в финал Евролиги

В решающем матче российский клуб сыграет с победителем встречи между испанской "Авенидой" и венгерским "Шопроном"
Баскетболистки УГМК EPA-EFE/ERDEM SAHIN
Описание
Баскетболистки УГМК
© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

ТАСС, 16 апреля. Российский УГМК обыграл турецкий "Фенербахче" со счетом 88:84 в полуфинальном матче плей-офф Евролиги по баскетболу среди женщин. "Финал четырех" турнира проходит в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стала защитник УГМК Элли Куигли, набравшая 27 очков. В составе "Фенербахче" больше всех очков набрала украинка Алина Ягупова (26).

В финале УГМК сыграет с победителем матча между испанской "Авенидой" и венгерским "Шопроном", встреча которых состоится позднее в пятницу.

Финальный матч и игра за третье место пройдут 18 апреля.

Женская Евролига проводится с 1959 года. Действующим победителем является УГМК, выигравший турнир в сезоне-2018/19. Всего на счету команды пять титулов. Сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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