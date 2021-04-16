Баскетболистки УГМК обыграли "Фенербахче" и вышли в финал Евролиги

ТАСС, 16 апреля. Российский УГМК обыграл турецкий "Фенербахче" со счетом 88:84 в полуфинальном матче плей-офф Евролиги по баскетболу среди женщин. "Финал четырех" турнира проходит в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стала защитник УГМК Элли Куигли, набравшая 27 очков. В составе "Фенербахче" больше всех очков набрала украинка Алина Ягупова (26).

В финале УГМК сыграет с победителем матча между испанской "Авенидой" и венгерским "Шопроном", встреча которых состоится позднее в пятницу.