Баскетболистки УГМК обыграли "Фенербахче" и вышли в финал Евролиги

ТАСС, 16 апреля. Российский УГМК обыграл турецкий "Фенербахче" со счетом 88:84 в полуфинальном матче плей-офф Евролиги по баскетболу среди женщин. "Финал четырех" турнира проходит в Стамбуле.
Самым результативным игроком матча стала защитник УГМК Элли Куигли, набравшая 27 очков. В составе "Фенербахче" больше всех очков набрала украинка Алина Ягупова (26).
В финале УГМК сыграет с победителем матча между испанской "Авенидой" и венгерским "Шопроном", встреча которых состоится позднее в пятницу.
@alliequigley CAME to hoop!— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 16, 2021
10 PTS on 5/5 FG in the 1st Quarter!#EuroLeagueWomen pic.twitter.com/BrAunTsRym
Финальный матч и игра за третье место пройдут 18 апреля.
Женская Евролига проводится с 1959 года. Действующим победителем является УГМК, выигравший турнир в сезоне-2018/19. Всего на счету команды пять титулов. Сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.