ЯНАО подал заявку на проведение Арктических зимних игр в Салехарде

ТАСС, 16 апреля. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) направил заявку на проведение Арктических зимних игр (АЗИ), сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

Ранее сообщалось, что решением Международного комитета Арктических игр Ямал был включен в график проведения соревнований на 2026 год, окончательный вердикт будет вынесен организацией до конца этого года.

"Ямало-Ненецкий автономный округ принимает участие в Арктических зимних играх с 2004 года. Это уникальный и ценный опыт, и в 2014 году правительство Ямала поставило перед собой амбициозную цель - провести Арктические зимние игры на Ямале. Мы искренне верим в успех нашего совместного проекта", - приводят в сообщении слова заместителя губернатора ЯНАО Александра Мажарова.

Отмечается, что принять Арктические зимние игры готовится административный центр округа - город Салехард. Заявка представляет собой технический документ на 186 страниц, составленный в соответствии со строгими требованиями международного комитета АЗИ. "Ямал готов обеспечить необходимые условия для проведения соревнований по 18 видам спорта. Включены в программу игр прыжки через нарты и тройной национальный прыжок, еще два региональных вида спорта были предложены комитету АЗИ в данной заявке - это перетягивание палки и метание топора на дальность", - сообщает пресс-служба.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года, их участниками являются представители России, Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. С 2004 года Россию на соревнованиях представляет команда Ямала. В 2020 году Арктические игры, которые должны были пройти в Канаде, были отменены из-за распространения коронавируса.